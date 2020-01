Gemeente maakt klusje van bevers af: gesloopte boom Ossermeer gaat om

In het gebied bij de Hertogswetering en het Ossermeer komen bevers voor, al een tijd. Het waterschap Aa en Maas controleert regelmatig op schade door bevers, en grijpt waar nodig in.



Gebiedsbeheerder Paul Verhoeven: ,,Van deze boom hebben we ook al melding gemaakt bij de gemeente Oss, die eigenaar is van de grond. Preventief doen we niets tegen bevers, maar soms moeten we wel ingrijpen. Als bevers een dam bouwen bijvoorbeeld. Dan plaatsen we daar een pijp in, zodat het water wel door kan blijven stromen. En ze moeten geen gat in een dijk gaan graven bijvoorbeeld.”



De bever heeft stevige poot aan de grond gekregen in Nederland. Rond de jaren ‘90 van de vorige eeuw werden er veertig uitgezet in de Biesbosch. Op natuurlijke wijze, via de Maas, kwamen de dieren, uit de Ardennen ook ons land binnen. Inmiddels staat de teller op ongeveer 3500 bevers in Nederland. Het waterschap heeft dan ook een bever-protocol, waarin beschreven wordt op welke manier schade door bevers bestreden kan worden. Het doden van bevers is daarin niet aan de orde.