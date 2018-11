Gemeente Oss en provincie schieten noodlijdende zusters Clarissen Megen te hulp

Consterna­tie in Ravenstein: ‘slang’ van 30 centimeter blijkt naaktslak te zijn

12:16 RAVENSTEIN - In Nederland kom je wel eens een verdwaalde hond, konijn of vlinder tegen. Met een beetje geluk zelfs een mooi hert. Maar slangen? Die tref je in ons kikkerlandje zelden tot nooit aan. Totdat een man in Ravenstein als de wiedeweerga naar zijn telefoon greep en naar de Dierenambulance belde.