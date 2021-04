Ossenaar Robin Borneman wint SBS6-talenten­jacht glansrijk: ,,Grootste dag in mijn muzikale carrière”

25 april ,,Het is bizar en zo episch.” De Osse singer-songwriter Robin Borneman heeft zaterdagavond de tv-talentenjacht We Want More op SBS6 glansrijk met vijf tienen gewonnen. ,,Het duurt wel even voor dit allemaal landt.”