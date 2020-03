Gemeente Oss vergoedt restschade na omwaaien boom op kantoor aan Ridderhof niet

Fred Westenberg is verbolgen over de houding van de gemeente. Hij spreekt van ‘onbetrouwbaar bestuur'. ,,Toen de boom plat lag stelde een medewerker van de gemeente me nog gerust. Er zou heus wel een oplossing komen voor de schade die was ontstaan. Maar nu mijn opstalverzekering het bedrag heeft vastgesteld dat ik krijg uitgekeerd en ik mij voor het restant naar de gemeente wendt, krijg ik te horen dat ze zich niet aansprakelijk achten.”

Een woordvoerster van de gemeente bevestigt het relaas van Westenberg op hoofdlijnen. ,,De gemeente is alleen aansprakelijk wanneer de schade het gevolg is geweest van achterstallig onderhoud. De gemeente is dan tekortgeschoten in de op haar rustende algemene zorgplicht.” Dat is in dit geval zeker niet aan de orde, zo wordt gesteld. ,,De kastanjeboom die gevallen is, is aangewezen als een monumentale boom en kon daarom rekenen op bijzondere aandacht voor beheer en onderhoud. De gemeente vindt dat ze niet tekort is geschoten is de zorgplicht voor deze boom die aangemerkt is als bijzondere boom.”