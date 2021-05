Gemeente Oss verkoopt gebruikte PBD-containers aan inwoners

Bij fo­to-expeditie ‘Oss in fullcolour’ stap je voor even in het Oss uit de jaren 70 en 80

8:08 OSS - In de tentoonstellingshoek van het stadsarchief zijn vanaf afgelopen donderdag 24 grote foto’s van oud-persfotograaf Paul van der Werff te bewonderen. De foto‘s, die in de jaren zeventig en tachtig door Van der Werff zijn gemaakt, zijn in kleur. Behoorlijk uniek voor die tijd. Ze tonen onder andere staatbeelden en bekende Osse gebouwen.