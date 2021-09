Gemeente Oss voert bij horeca zeven controles uit op coronapas

Gijs van Heeswijk lijsttrek­ker op jonge lijst van Jong Maashorst

27 september UDEN/LANDERD - Gijs van Heeswijk is opnieuw lijsttrekker voor Jong Maashorst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in november. In lijn met de naam en statuten voert de huidige wethouder van Uden een jonge kandidatenlijst aan. Van de eerste tien is de gemiddelde leeftijd 29 jaar, Van Heeswijk is de oudste van het stel met 41 jaar.