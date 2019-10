Gemeente Oss wil Geffen aan oostzijde uitbreiden en legt claim op zeven percelen

Update Oss ‘zeer bezorgd’ na golf van straatover­val­len, gemeente neemt maatrege­len

30 oktober OSS - Oss en de politie zijn ‘zeer bezorgd’ na vijf straatovervallen in korte tijd, waarvan onder meer voetballertjes van voetbalclub Margriet het slachtoffer werden. Daarom neemt Oss een pakket maatregelen, waarvan extra verlichting in het fietstunneltje aan de Ussenstraat de enige tastbare is. De politie tast ondertussen nog in het duister over de daders.