Gemeente Oss wil oude leerfabriek redden van sloop

De oude leerlooierij is enkele weken geleden aangemerkt als gemeentelijk monument. Dat gebeurde nadat de eigenaar een plan had ingediend voor de bouw van 24 appartementen en een parkeergarage op deze plek. Voor de uit 1895 daterende fabriek is in deze plannen geen plek. Ook de winkel van het Hobbelpaard, dat het zicht op het oude gebouw grotendeels ontneemt, moet wijken voor het woningbouwproject. Door de fabriek tot monument te bestempelen, kan de gemeente een sloopvergunning weigeren.

De eigenaar heeft bezwaar ingediend tegen opname van het functieloze gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst. De gemeente geeft desgevraagd aan dat dit bezwaar na de vakantie met de indiener zal worden besproken. ‘De gemeente Oss is in goed overleg met de eigenaar om gezamenlijk op een constructieve manier tot planvorming te komen.’ Volgens de gemeente bezit het betreffende pand een hoge cultuurhistorische waarde en is het een schoolvoorbeeld van een negentiende-eeuws industrieel pand. Het relatief hoge gebouw zou bovendien ‘goed transformeerbaar’ zijn.

Verborgen

De reden dat het betreffende gebouw niet eerder een beschermende status heeft gekregen is dat het over het hoofd is gezien, zo meldt een woordvoerder van de gemeente. ‘Door de ligging en verborgenheid van het pand was het helaas nooit eerder opgemerkt.’