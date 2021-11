Gemeentehuis, bieb en De Pas: voorstel om onderzoek te doen naar efficiënter gebruik

Twee van de drie panden aan de Misse in Heesch, nummers 4 en 6, zijn eigendom van de gemeente, sinds zij het gebouw van De Pas vorig jaar kocht. Binnenkort draagt de bibliotheek het pand Misse 2 gratis over aan de gemeente.

Mede in kader duurzaamheid

Door het gedeeltelijk thuiswerken en de organisatieontwikkeling zijn in het gemeentehuis maar ook in De Pas ruimtes over. Andere ruimtes, zoals de raadzaal, zouden intensiever gebruikt kunnen worden. Mede in het kader van duurzaamheid wil het college kijken naar een efficiënter en effectiever gebruik van de drie gebouwen. Door die in onderlinge samenhang te bezien, kunnen besparingen ontstaan of mogelijkheden voor verhuur of verkoop.

Voor De Pas is vooral belangrijk dat er wat aan de inrichting gaat veranderen, ook die buiten het gebouw. ,,Het is goed om samen te kijken naar wat we hebben en wat nodig is’’, zegt Gerard van Dijk namens het bestuur van De Pas. ,,Een vernieuwd en geïntegreerd gebouw biedt mogelijkheden om onze activiteiten en bedrijfsvoering te optimaliseren en te komen tot een betere exploitatie.” Dat is de opdracht die het bestuur kreeg van de gemeenteraad.

In december besluit

De bibliotheek wil graag onderdeel zijn van een multifunctionele organisatie, zegt directeur Gio van Creij, en is daarom samen met de gemeente en De Pas op zoek naar synergie. ,,Voor de maatschappelijke en ondernemende bibliotheek die we willen zijn, is het belangrijk dat er veel te beleven valt. De samenwerking met andere organisaties kan daaraan bijdragen. We programmeren veel, maar wij hebben bijvoorbeeld geen zaal. Als we daarover beschikken, kunnen we beter vormgeven aan onze functie voor discussie en debat in de samenleving. En wat we niet in de stenen stoppen, kunnen we in de dienstverlening steken.’’

Volgens wethouder Rien Wijdeven van Bernheze is al veel informatie beschikbaar en gaat het er vooral om daar op een andere manier naar te kijken. De gemeenteraad besluit in december over de insteek voor het onderzoek en het beschikbaar stellen van het geld.