Gemeenten geven Eerlijk over Heesch West geen geld

Kevin (18) is blij met duidelijk­heid examens: ‘Voor mij een goede beslissing, voor anderen minder gunstig’

8:18 OSS - Kevin van Erp heeft een dubbel gevoel. Jammer dat de centrale schoolexamens zijn afgelast, vindt hij. Dat hoort toch bij je middelbare schoolperiode. Aan de andere kant is hij blij dat er duidelijkheid is. ,,Als je ziet in wat voor situatie we zitten... het is heel stressvol. Dat is een examenperiode natuurlijk sowieso al. Maar door de omstandigheden nu is het extra moeilijk.’’