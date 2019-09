Gemeenten houden vaart in plannen Heesch West

Nieuw onderwijs­con­cept op Maasland­col­le­ge: Go; meer keuzevrij­heid voor de leerlingen

16:00 OSS - De begeleiding aan leerlingen uitbouwen, ze meer keuzevrijheid bieden en meer maatwerk toepassen. Het Maaslandcollege in Oss voert komend schooljaar een nieuw onderwijsconcept in: Go. Geboren uit het eigen dna van de school. ,,Dit model is goed voor alle leerlingen. We beginnen er volgend seizoen mee in alle brugklassen”, aldus rector Ivo Vis.