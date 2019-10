Gemeenten krijgen tik op de vingers: ‘Alternatieven voor bedrijventerrein Heesch-West niet goed onderzocht’

Drie drugsdum­pin­gen in Megen, Berghem en Schaijk in één week

11:09 BERGHEM/SCHAIJK - In zowel Berghem als Schaijk is deze week drugsafval gedumpt. In Berghem werden donderdagochtend aan de Halve Morgenstraat meerdere vaten gevonden en in Schaijk werden woensdag in een bosgebied ongeveer 10 vaten gevonden.