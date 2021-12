Gemeenteraadsleden, u bent niet meer waard dan wij

En ik wil best komende week weer proberen iets van werk gedaan te krijgen in een huis waarin ook drie kinderen in de basisschoolleeftijd rondstuiteren, als dat het aantal besmettingen wat verder terugdringt. En natuurlijk schrappen we de wekelijkse koffietafel die ik mee help organiseren in mijn dorp, want stel je toch eens voor dat omikron daar vat op krijgt. ‘We hopen u volgend jaar weer te zien’, is best een brute boodschap, als die gericht is aan een alleenstaande oudere die niet heel ruim in de sociale contacten zit.