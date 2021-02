Gemeentes denken (financieel) mee met verenigingen: ‘Iedereen wil dat er straks weer gesport wordt’

Sportverenigingen die door de coronamaatregelen niet terechtkunnen op hun accommodatie kunnen op hulp van de gemeente rekenen. Zowel Oss, Bernheze als Landerd denkt mee met de clubs. Al zit er een verschil tussen binnen- en buitensportaccommodaties.

Verenigingen voor wie de deur van de sporthal, zwembad of ijsbaan gesloten is, kunnen hun uren straks kosteloos annuleren, al moet in sommige gevallen de bevestiging nog volgen. Buitensportverenigingen, zoals voetbalclubs waar de jeugd nog wel een balletje kan trappen, betalen vooralsnog gewoon huur. Zodra de landelijke regeling Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties (TVS) er ligt, verwachten de gemeenten de verenigingen te kunnen compenseren.

20.000 euro

Eerder al scholden Oss, Bernheze en Landerd de huur voor sportverenigingen in het voorjaar van 2020 drie maanden vrij. Ook toen konden gemeenten een beroep doen op de landelijke TVS-regeling.

De gemeente stelde buitensportverenigingen en binnensportaccommodaties met een vaste huur in de maanden maart, april en mei 2020 al vrij van het betalen van huur. Sportclubs die gebruikmaken een binnensportlocatie en per uur afrekenen hoefden destijds hun niet-gebruikte uren niet te betalen. Ook toen werd de gemeente geholpen door de landelijke TVS-regeling.

Oss compenseerde de verenigingen twee weken langer dan de steunregelingen van het rijk. Het kostte de gemeente 20.000 euro. Door de landelijke steunregelingen verwacht ze dat de financiële gevolgen voor het laatste kwartaal van vorig jaar en de periode daarna beperkt zullen zijn.

Volledig scherm Een meisjesteam van handbalvereniging Dynamico in actie in de Heesche sporthal 't Vijfeiken. © Rachelle Fotografie

Handbalclub heeft met twee gemeentes te maken

,,Oss denkt met ons mee, maar we hebben nog geen toezeggingen gehad”, zegt Jan-Paul Langens, voorzitter van handbalvereniging Dynamico uit Oss en Heesch. ,,Ik ga ervan uit dat de gemeente de huur kwijtscheldt voor de uren die wij niet hebben gebruikt. De zaalhuur is onze grootste kostenpost.”

Als gefuseerde vereniging heeft Dynamico niet alleen te maken met Oss, maar ook met Bernheze. De gemeente schold tot nu toe alle huur kwijt voor de uren dat de handbalvereniging geen gebruik kon maken van de sporthal in Heesch. Langens: ,,Er zitten verschillen in benadering van de gemeenten, maar dat is niet erg. Het belangrijkste is dat wij het gevoel hebben dat ze allebei meedenken met de verenigingen.”

Dat doet Landerd ook, meent voorzitter Henrie Lamers van DAW, dat zowel een voetbal- als korfbaltak heeft. ,,Voor de sporthal betalen we alleen de uren die we hebben gebruikt. Voor de huur van het sportpark is het nog een beetje ongewis, maar ik verwacht dat we daar in alle redelijkheid uitkomen. De contacten met de gemeente zijn goed.”

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Niet meteen op omvallen

Volgens Lamers denkt gemeente mee omdat het voor hen bijna net zo belangrijk is dat verenigingen overeind blijven als voor verenigingen zelf. ,,Wat heeft Landerd eraan als er straks geen verenigingen meer zijn? Je hebt een gezamenlijk belang. Iedereen wil dat er straks weer volop gesport kan worden.”

Hoewel DAW, door goed financieel beleid de afgelopen jaren, niet meteen op omvallen staat, is het voor de vereniging wenselijk dat de huur van het sportpark voor de afgelopen maanden wordt kwijtgescholden. Zo niet, dan moet de club eerder een beroep doen op het reservepotje, dat eigenlijk bedoeld was voor andere investeringen. Lamers: ,,Wij willen onze leden zo goed mogelijk faciliteren door de ruimtes goed te onderhouden, materialen tijdig te vervangen. Als je leden maar half tegemoet kunt komen, heb je kans dat ze eerder afhaken.”

Ook Dynamico wil zijn leden tegemoet komen door een deel van de contributie niet te innen. In dat geval moet Oss de zaalhuur wel laten vervallen. Zo niet, dan zegt Langens de kosten te moeten doorrekenen aan de leden. ,,Daar zou ik van balen. Het ligt buiten onze macht dat we al maanden niet in de sporthal terechtkunnen.”