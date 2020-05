Gemoedelijke kalmte bij Geffense Plas op zonnige Hemelvaartsdag

De Tilburgse Marleen aarzelde wel even of een korte vakantie verstandig was in coronatijden, zelfs als ze daarvoor binnen Brabant bleef. ,,We hebben vorige week pas geboekt”, zegt ze verwijzend naar haar gezin. ,,Omdat de scholen ook weer open gingen dachten we ‘als het park het toelaat, gaan we het proberen.’” En dus belandde zij op de zonovergoten ochtend van Hemelvaartsdag aan het uiteinde van openluchtzwembad de Kriekeput in Herpen, vlakbij vakantiepark Herperduin. ,,De regels worden duidelijk gecommuniceerd en het is niet te druk, dus ik zit er wel ontspannen bij.”