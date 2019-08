Gemopper over ijskoffie en bier in plastic op Osse Kermis

Eigenlijk zijn cappuccino, espresso en gewone koffie de enige dranken die níet in glas geserveerd worden bij Espresso Enzo aan de Molenstraat. Hippe koffies als latte macchiato en ijskoffie, mateloos populair bij jongeren, maar ook frisdrank en thee: allemaal in glas. En dat mag niet op het terras, zolang het kermis is. ,,Wij zijn alleen overdag open, we serveren geen alcohol'' zegt barista Marieke. ,,We kunnen niet zomaar alles in een porseleinen kop serveren. Dat past helemaal niet, die maten komen niet overeen. Dus we vragen de mensen om binnen te komen zitten als ze iets bestellen wat niet in een kopje of een to-go beker kan. We willen het liefst niet teveel plastic gebruiken, want dat is slecht voor het milieu. Maar we komen er wel uit hoor, er was maar één iemand die haar bestelling annuleerde. Frisdrank wilde ze. In een glas, op het terras.En dat kan nu even niet. ”