Genieten als For Mineur weer ouderswets de draak steekt met Heesch in het voorbije jaar

,,De hemden weer gestreken, op de hoeden geen stofvlok”, zingen de leden van cabaretgroep For Mineur. Met de bolhoeden op beginnen ze zo fris en opgewekt aan het vijftigste jaar sinds hun oprichting. Het is ten slotte 1 januari en Heesch is duidelijk verheugd de lokale helden weer in De Pas te mogen verwelkomen.

Zij trappen er sinds 1973 al het jaar af door in een gratis toegankelijke voorstelling nog één keer terug te blikken op hoe de afgelopen 365 dagen in hun woonplaats beleefd werden. Na twee jaar afwezigheid door de pandemie is die traditie in 2023 in elk geval weer in ere hersteld.

Liedjes over frietenten en venters

Materiaal genoeg, zo blijkt in de kleine anderhalf uur dat de acht mannen op de planken staan. ,,Hé, waar is m’n friettent nou toch heen?”, klinkt het bijvoorbeeld op de melodie die Doe Maar ooit voor de hit Doris Day schreef.

Daarmee vatten ze goedschiks de schrik samen die Heesch even om het hart sloeg, toen er in de zomer plotsklaps geen snackbar meer te vinden was. In een professioneel ogende videoclip op het scherm achter hen, verdringen de heren zich verlekkerd voor de vitrine van Cafetaria Kerkstraat. Zo krijgt dit deel van de show toch een happy end.

Quote Misschien was burgemees­ter Moorman uitgekeken op Rien Wijdeven?” For Mineur

Groepsleden Henk en Ivo hebben de lachers op hun hand als ze het afgelopen jaar bespreken, terwijl ze zoveel mogelijk apparatuur aansluiten op een stopcontact van De Pas, om zo op hun energierekening te besparen. Maar het zijn de vele liedjes die de boventoon voeren.

The Boxer van Simon & Garfunkel wordt bijvoorbeeld in fraai dialect verbouwd tot een nummer over venters die ooit door Heesch trokken. Ook is er een eigen carnavalslied, een lied over het populaire stickerboek vol lokale historie van supermarktketen Jumbo en een afscheidsserenade voor vertrekkend burgemeester Marieke Moorman.

Van 1974 tot en met 2020 en ook weer vanaf 2023: de Heesche cabaretgroep For Mineur staat op 1 januari met een nieuwjaarsoptreden in de Pas.

Hisse Plusser en Hisse Misser

,,Misschien was ze uitgekeken op Rien Wijdeven?”, wordt er gegrapt in de inleiding daarvan, een plaagstootje richting de wethouder die inmiddels al 24 jaar een zetel bezet in het college van de gemeente Bernheze. Het lied zelf is meer ingetogen van toon en weet de burgermoeder te beroeren. Als ze kort daarop een bos bloemen in ontvangst neemt van de cabaretiers, mag ze daarbij op uitvoerig applaus rekenen.

Hetzelfde geldt voor de organisatoren van de Hisse Kwis. Voor het vertier dat zij leveren, ontvangen ze de Hisse Plusser, de jaarlijkse prijs die For Mineur uitreikt voor bewonderenswaardig werk in de regio.

In het verkeerde keelgat

De Hisse Misser wordt ook uitgereikt maar in tegenstelling tot de positieve opsteker, wordt deze kritische onderscheiding niet door de ontvanger ervan opgehaald. ,,Maar het kerkbestuur zou toch moeten weten dat als de berg niet naar Mozes komt, Mozes wel naar de berg gaat”, aldus presentator Hans Alferink.

Daarop wordt een video gestart waarin te zien is hoe de cabaretgroep naar de Petrus-Emmauskerk trekt. Dat het bestuur daar het Ceciliakoor na 52 jaar trouwe dienst opgeheven heeft, is bij de grappenmakers namelijk in het verkeerde keelgat geschoten.

Of de bestuursleden alsnog met een reactie komen, weet men wellicht op 27 april. Dan komt For Mineur namelijk alweer samen in De Pas, ditmaal om met alle liefhebbers haar vijftigste verjaardag te vieren. Afgaande op de vrolijke stemming onder het publiek, zal daar geen tekort aan belangstelling voor zijn.