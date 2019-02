Geplaagd AH Berghem heropent met fris gemoed op Valentijnsdag

De Albert Heijn in Berghem is sinds 26 januari gesloten. Dat was de dag dat het huurcontract van uitbater Gerrit van Noort met pandeigenaar Kees Boeijen afliep. In de weken voor deze datum was er in de winkel al weinig meer te krijgen. Van Noort kreeg sinds oktober geen levensmiddelen meer geleverd van Albert Heijn. Over het waarom van de boycot werden geen mededelingen gedaan. Naar verluidt betaalde Van Noort zijn rekeningen niet.