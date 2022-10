Ger Fransen mag nu toch bouwen op eerder afgekeurde fundering in de Hoogstraat in Heesch

Mark van de Ven wilde altijd al een cafetaria: ‘Om de friet? Nee, vanwege de gezellig­heid’

HEESCH - Heeschenaar én VVD-commissielid Mark van de Ven neemt cafetaria Conny’s Corner in Heesch over. Conny had er echt geen zin meer in, terwijl hij juist héél graag een eigen cafetaria wil runnen. Over een paar weken opent Cafetaria Kerkstraat de deuren.

5 oktober