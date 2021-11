Gerard van Schijndel zingt al zestig jaar: ‘zingende mensen zijn blije mensen’

Gerard van Schijndel werd op vijftienjarige leeftijd als zanger ‘ontdekt’ door dirigent Doris Toon. Samen met de vader van Gerard, een fanatieke zanger in het plaatselijke kerkkoor, namen ze hem mee in hun leerschool. En zo is de liefde voor muziek ontstaan. ,,Je kreeg eerst een cursus koorzang. Want als je noten kunt lezen snap je nog niks van het Gregoriaans en de Latijnse muziekstukken. Ik heb meerstemmig leren zingen en vind het prachtig in harmonie te zingen”, zegt Van Schijndel.

Zijn lust en zijn leven

Voor Gerard is zingen zijn lust en zijn leven geworden. Naast lid van het kerkkoor in Maren-Kessel, is hij ook nog lid van het Liths mannenkoor en hij zingt bij het regionaal C-manskoor. Ook heeft Van Schijndel 25 jaar gezongen in het Nulands Gemengd koor en is 16 jaar dirigent geweest. In 2009 kreeg hij problemen met zijn gezondheid en is als dirigent gestopt. ,,Een koor leiden vergt veel inspanning en met mijn fanatieke instelling is dat niet altijd even gezond.”