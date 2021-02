Gerechtshof: 23 maanden voor Poolse trucker die met mes stak in Oss

De man was in 2018 door de rechtbank voor poging tot moord veroordeeld tot 24 maanden. Het gerechtshof is van mening dat geen sprake is van poging tot moord, omdat voorbedachte rade niet bewezen is. Daarom veroordeelt ze de man voor poging tot doodslag. Want op het moment dat de man het mes gebruikte, had hij volgens het hof moeten weten dat dat tot de dood van het slachtoffer had kunnen leiden. Het bebloede mes, een klapmes met een lemmet van 10 centimeter, is later in de cabine van zijn vrachtwagen gevonden.