Gerie Rikken heeft na het schrijven van eerste jeugdboek de smaak te pakken

BERGHEM - Zes jaar lang schreef hij schoolmusicals voor basisschool de Fonkeling in Berghem. Vlak na de laatste voorstelling die hij daar regisseerde, kreeg Gerie Rikken (58) het idee voor zijn jeugdboek GAAS, dat nu in de winkels ligt.

,,Na het schrijven van die schoolmusicals, waarbij ik een script schreef voor zo’n 80 kinderen met verschillende rollen, bleef die fantasie wel hangen.” Rikken had het idee voor het verhaal al langer, maar er waren nog wat losse eindjes. ,,Toen ik het verhaal helemaal af had in mijn hoofd, begon ik met schrijven.”

Met de stille trom

Rikken werkt bij drukkerij Acket in Oss en heeft de eerste versie van zijn boek laten lezen door kinderen van zijn collega’s. ,,Daarna ben ik met hen in gesprek gegaan om erachter te komen of ze de dingen eruit haalde waar ik op hoopte. Sommige dingen begrepen ze zoals ik het had bedoeld, maar er waren ook wat dingen die ze niet hadden opgepikt. Toen heb ik aan de hand daarvan wat hoofdstukken aangepast.”

Vervolgens heeft hij zijn manuscript naar een uitgever in Den Haag gestuurd. Tot zijn grote verbazing kreeg hij na een week al te horen dat de uitgever het boek graag uit wilde brengen. ,,Helaas kan ik niet echt een boekpresentatie houden met de huidige coronamaatregelen, anders had ik dat graag bij de Berchplaets in Berghem gedaan. Maar nu is boek helaas met de stille trom uitgebracht.”

Harry Potter-effect

Het boek GAAS, dat vanaf begin december in de winkels ligt, is gericht op jongeren tussen 10 en 14 jaar. ,,Het boek is rijk gevuld, dus ik denk dat elke leeftijd er zijn eigen moraal uit kan halen. Een heleboel volwassenen hebben het ook al gelezen dus het boek heeft een beetje het Harry Potter-effect, dat was in eerste instantie ook gericht op de jeugd, maar wordt door veel volwassenen gelezen.”

Het is algemeen bekend dat jongeren steeds minder lezen. Met 405 bladzijden is het dan ook best een dikke pil voor de jeugd. Daar heeft de Berghemse schrijver iets op bedacht. ,,De manier waarop het boek geschreven is trekt de lezer volgens mij heel makkelijk het verhaal in. Het verhaal ontplooit zich pas na enkele hoofdstukken, zodat je heel snel in het leven van de hoofdpersoon stapt en door wilt lezen.”

Het jeugdboek GAAS van Gerie Rikken. Geri ontwierp zelf de omslag van het boek.

De smaak te pakken

Rikken vertelt vol enthousiasme over zijn boek. ,,Het boek gaat over een jongen van 11 jaar, Niek. Hij leeft half in zijn eigen fantasie wereld en half in de echte wereld, daarom is hij een beetje een buitenbeentje. Maar gedurende het verhaal komt hij erachter dat hij met zo’n rijke fantasie ook problemen in het echte leven kan oplossen.”

In het boek komen daarnaast allerlei thema’s voorbij. ,,Het is een spannend jeugdboek, maar door de hoofdstukken heen wordt ook aandacht besteed aan pesterijen op school, eenzaamheid bij ouderen en afscheid nemen van een dierbare.”

Na het schrijven van zijn eerste boek heeft Rikken de smaak te pakken. ,,Toen het boek een half jaar geleden uit mijn pen was, ben ik niet meer gestopt. Ik ben nu bezig met mijn tweede boek, het wordt een kerstverhaal dat volgend jaar gaat uitkomen.”