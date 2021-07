Gerrie Sanders: avontuurlijke vrouw die áltijd geföhnde haren had en mooie kleren droeg

Dochter Monique heeft het pakje op de zwartwit-foto laten inkleuren door een fotograaf, Gerrie wist nog precies welke kleur groen het had. ,,Mijn vader viel bijna flauw, toen hij mijn moeder voor het eerst zag. Hij kende haar niet, maar zou haar thuis op gaan halen omdat de jongen met wie ze eigenlijk af had gesproken niet kon. Het was meteen dik aan.” Er zijn sowieso veel foto’s. In de huiskamer waar Gerrie heel erg ontbreekt, is ze tóch, in veelvoud, op talloze foto’s. Lachend, áltijd.