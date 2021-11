Geschiedenis gebruiken om ‘grandeur’ te geven aan iets gewoons, namen geven gebouwen iets pretentieus

De bewoners van de Valeriaanflat hebben alle reden zich op te winden over de lekkende ramen of om er slecht van te slapen. Om de woede wat te temperen op de architect met zijn ontwerpfout, de (gemeentelijke) beoordelaars van het ontwerp, de slaafs volgende aannemer en de goedgelovige opdrachtgever -wie zal zeggen waar de schuld ligt?- is valeriaan een rustgevend middel. Ook goed tegen slapeloze nachten. En zo is de naam van het wooncomplex onbedoeld toepasselijk.

Naamgeving minder gelukkig

De naamgeving iets verderop is wat minder gelukkig. Park Zwanenberg lijkt namelijk te verwijzen naar het roemruchte vleesbedrijf bij het spoor, op een terrein dat van oudsher De Rooijen heette. Daar vestigden zich in 1887 Arnold en Nathan van Zwanenberg. In 1894 kwam ook concurrent Hartog aan de Gasstraat, en beide werden in 1970 onderdeel van Unilever. Maar deze historie is aan park / plein Zwanenberg niet verbonden omdat die naam verwijst naar het tuincentrum dat daar lag en dat weliswaar klinkt als Zwanenberg maar geschreven werd als Swanenberg. Dat maakt nogal wat uit, al had daar, met het oog op de geschiedenis, beter een ‘Sint Annaplein of -park’ benoemd kunnen worden.

Volledig scherm Het vroegere kantoor van AkzoPharma (1976) heet nu De Vorst © Peter van Erp

Nogal pretentieus

Meestal is een naamgeving waarin de geschiedenis doorklinkt ‘veilig’ en goed om het verleden te laten voortleven. Maar dat is natuurlijk geen wet van Meden en Perzen. De geschiedenis wordt ook gebruikt om enige ‘grandeur’ toe te kennen aan iets gewoons. Het pand ‘De Kruisheer’ dat in de Kruisstraat komt, is zo’n voorbeeld, zoals ook de ‘Heer van Oss’, voor het vertimmerde kantoorgebouw tegenover te gemeentehuis, nogal pretentieus klinkt. En wat te denken van het oude AkzoPharmakantoor dat tegenwoordig ‘De Vorst’ heet? Ook de toevoeging ‘staete’ klinkt voornaam. Binnenkort krijgt Berghem aan het Meester Gielenplein een ‘Sofia Kraan Staete’. Een appartementencomplex vernoemd naar de bijzondere en gewaardeerde vroedvrouw Ria Kraan (ereburger) die van 1932 tot 1962 in Berghem zowat iedereen mee ter wereld bracht. Die verdient wel wat in Berghem waar ze zelfs het Friese woord ‘State’ voor haar importeerden. Landhuis betekent dit leenwoord van oorsprong.

Verantwoorde naam

Betrokkenheid van burgers bij de straatnaamgeving zorgde er in 1934 voor dat het Teugenaarspad, -straat werd. In die tijd bevorderde archivaris Jan Cunen een opwaardering van de Osse straatnamen. Alles wat -pad of -steeg heette, werd ‘straat’ en straten die ‘nergens op sloegen’ kregen een verantwoorde naam waardoor bijvoorbeeld de Houtsteeg volgens Cunen was daar geen hout te bekennen, veranderde in de uiteraard zeer historisch verantwoorde Hazenakkerstraat. Je kon Jan Cunen wel om een boodschap sturen.