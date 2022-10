Gesigneerde voetbalshirts en bestuurbare boten gestolen bij inbraak dagbesteding Fortem in Zeeland

ZEELAND - Gesigneerde voetbalshirts van Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Louis Suarez en Eden Hard: voor de herfstvakantie hingen ze nog in de kantine van dagbesteding Fortem, op camping Peelvenneke in Zeeland. Maar vrijdag trof eigenaar Jeroen Otten (41) alleen nog maar vier lege zwarte lijsten aan. Ook waren twee geliefde bestuurbare speedboten spoorloos. ,,Ik vind het een laffe daad”, zegt Otten ontdaan.

,,Achteraf denk ik: was het wel verstandig om het daar neer te hangen?”, zegt de begeleider. Een paar uur nadat hij de diefstal ontdekte, kan Otten het nog steeds nauwelijks geloven. ,,Ik ben 41 en heb dit gevoel nog nooit gehad", vertelt hij vrijdagavond. ,,Het is een gekke combinatie van boos en verdrietig zijn.”

De politie ging vrijdagmiddag langs bij de dagopvang. ,,Ze hebben gekeken of er sporen waren, maar die waren er niet”, zegt Otten. De dieven zijn waarschijnlijk via een klein raampje aan de achterzijde van het pand binnengekomen. ,,De lijsten pasten daar niet doorheen, daarom hebben ze de shirts daaruit gehaald.”

De voetbalshirts hingen sinds het begin van de dagbesteding, in januari 2021, aan de muur. Otten schafte ze zelf aan via een veiling, voor ongeveer 2000 euro in totaal. ,,Die shirtjes hebben voor mij een speciale waarde”, legt hij uit. De kledingstukken zorgden voor mooie interacties. ,,We hadden leuke gesprekken met de jongeren die een klik hadden met voetbal, en dat kan nou ook niet meer.”

Volledig scherm Agenten bekijken de braaksporen. © Jeroen Otten

Andere spullen van waarde

Maar het ergste vindt Otten de diefstal van de twee bestuurbare bootjes, waar de cliënten veel waarde aan hechten. ,,Dat vind ik wel triest", zegt Otten. Volgens de begeleider zijn veel andere spullen van waarde niet meegenomen. ,,Een bladblazer, kettingzaag, gereedschap, allemaal ligt het er nog. Alleen de voetbalshirts en de bestuurbare boten zijn weg.”

Bij Fortem komen mensen tussen de 16 en 40 jaar oud met allerlei verschillende problematiek of afstand tot de arbeidsmarkt. Tijdens de dagbesteding houden ze zich bezig met groenonderhoud, harken en schoffelen, vertelt hij. ,,Het is ook een stukje onderhoud als zo’n bootje uit het water komt. Het gaf die jongens een bepaalde rust.” Die rust is voorlopig wel weg, verwacht Otten, “zeker nu ze weten dat er mensen binnen zijn geweest”. De dagbesteding heeft nog bestuurbare autootjes en vliegtuigjes, maar de bootjes die op het water konden, waren het meest geliefd.

Geen aanknopingspunten

Otten betwijfelt of de spullen ooit terugkomen. Op de camping hangen camera’s, maar die beelden worden maar voor één week bewaard. ,,Die beelden worden nagekeken maar als de diefstal in het begin van de week plaatsvond, zal er ook niet veel meer zijn.”

Sinds de ontdekking van de diefstal is hij vrijdag vooral bezig geweest met het nieuws verspreiden via sociale media. ,,Het voelt meer als een formaliteit want er is geen aanknopingspunt, maar wie vinden we de spullen terug met de kracht van sociale media", aldus Otten.

