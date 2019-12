Gesloten zorgcentrum herleeft: ‘Oijen kan niet zonder Sint Jozef en Sint Jozef kan niet zonder Oijen’

Ná project Rembrandt schildert Fleur lekker door in 't park

10:30 Fleur de Blieck (25) was begin dit jaar op televisie te zien tijdens Project Rembrandt, een competitie waarin amateurschilders in de voetsporen van de oude meester treden. De oud-Osse, die nu in Nijmegen woont, lag na aflevering zes uit de competitie. Ze won in eerste instantie een schilderproef met olifanten, maar 'verprutste' een proef met ballroomdansers. ,,Ik had er vrede mee hoor, dat ik eruit lag. De batterij was ook wel een beetje leeg."