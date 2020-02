Gesteggel over rotonde óf stoplichten aan de Graafsebaan Heesch bij Raad van State

De Bomenstichting is tegen het huidige rotondeplan om dat daarvoor twee monumentale eiken moeten wijken. De gemeente Bernheze wil de eiken op 9 maart kappen. De Bomenstichting hoopt dat met een spoeduitspraak door de Raad van State te voorkomen. Volgens de stichting is de kap van de eiken niet nodig als de gemeente voor een gewone verhoogde kruising met verkeerslichten kiest.



Dat is volgens verkeersdeskundige Kroeze van de Bomenstichting goedkoper en net iets veiliger dan de rotonde. Want de rotonde wordt wat naar het zuiden geschoven waardoor automobilisten afkomstig van verkeersknooppunt Zevenbergen volgens Kroeze met te grote snelheid zonder veel af te remmen over de rotonde naar de kern Heesch kunnen doorscheuren.