Gestolen AED's zenden signaal uit in Oss, maar politie kan er niet bij

De automatische defibrillatoren, om slachtoffers van een hartstilstand een elektrische schok te kunnen geven, werden al in mei gestolen, eentje bij de Rabobank aan de Raadhuislaan, en eentje bij winkelcentrum De Ruwert. Op 4 mei, midden in de nacht nam iemand ze mee uit de buitenkast waarin ze zaten. Alleen de dief had niet op de gps-zender gerekend. Want die laat zien waar het ding nu is, bij benadering dan.