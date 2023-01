Gestolen bronzen zeemeermin is teruggebracht: ‘Ik was stomverbaasd’

Volgens de kunstenaars werd het beeld teruggebracht. ,,Het is een gek verhaal. Ik liet weten dat het beeld op alle manieren teruggebracht mocht worden, als ik het maar terugkreeg. Donderdagavond rond een uurtje of tien appte een buurman van twee huizen verderop dat er een jongeman voor de deur stond”, vertelt Van der Sanden opgelucht.

De man had een grote tas bij zich en stond naar binnen te kijken. De buurman vroeg of hij kon helpen, waarop de man zei dat hij aan het kijken was of er iemand thuis was. ,,Wij waren gewoon thuis, maar ik neem aan dat hij net op het punt stond aan te bellen. Hij had het beeld bij zich en die wilde hij terugbrengen. Zijn verhaal was dat hij aan het hardlopen was en toen de zeemeermin langs de kant van de weg zag liggen.”

Kleine beschadigingen

Het maakt Van der Sanden niet uit of het verhaal klopt, want ze is vooral blij dat ze haar bronzen beeld terug heeft. Ze maakte het als herinnering aan haar zus die in zee verdronk. ,,Mijn buurman zei dat hij ervoor zorgt dat het bij mij terugkomt, dus hij heeft het in ontvangst genomen.” Het maakt Van der Sanden niet uit wie deze jongen was. ,,Dat is mijn zaak niet, ik ben gewoon superblij en dankbaar dat het beeld terug is. En het is niet kapot. Toen mijn buurman appte, was ik stomverbaasd.”

Het is wel duidelijk waarom het beeld meegenomen is, namelijk om het koper om te smelten. ,,Er zitten kleine beschadigingen op omdat het van de sokkel gerukt is en daarna op straat gevallen is. Ik kan ook zien dat er gecheckt is of het echt brons is, want dan schraap je een stukje er vanaf. Dat is duidelijk gedaan. De beschadigingen laat ik gewoon zitten, dat maakt het beeld wel echt tot wat het is.”

Hartverwarmende reacties

De reacties op de vondst waren positief en enthousiast. ,,Mijn buurman bood meteen aan om de beveiliging van het beeld te verbeteren. Hij is handig en kan het aan dikker draadeind zetten en dat in beton gieten. Zo wordt het wel heel moeilijk om het te stelen”, legt Van der Sanden uit.

Op sociale media was iedereen heel blij voor Van der Sanden. ,,Allerlei mensen deelden het bericht en iedereen was zo blij voor me in de buurtapp. Echt hartverwarmend. Ook dat degene die het gepakt heeft moet de berichtgeving gelezen hebben en toen besloot haar toch terug te brengen.”

Van der Sanden beloofde haar buurt een feestje als de bronzen zeemeermin zou worden teruggevonden. Dat komt er ook nu het beeld al zo snel terug is. ,,Ik ga haar op haar oude plek terugzetten. Ik wil wel dat het mooi weer is wanneer ik het feestje geef, dus het zal nog even duren”, sluit Van der Sanden af.