Gestolen hond Tycho is dood gevonden in bosjes bij Nistelrode

OM wil door Alberto Stegeman ontmasker­de oplichter in deze regio drie jaar lang opsluiten

7 augustus DEN BOSCH/VEGHEL - De 53-jarige Rob van H. heeft als nep-techmiljonair in 2018 en 2019 vijf ondernemers in Veghel, Heesch en Oss op uiterst brutale en harteloze wijze voor honderdduizenden euro’s opgelicht. Dat stelde officier van justitie M. van Dam vrijdag bij de rechtbank in Den Bosch. Hij vond dat de man 3 jaar in de gevangenis door moest brengen.