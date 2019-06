Gestolen invalidebusje van Osse Kevin gevonden in Tilburg: ‘Super fijn, maar ik slaap nog niet gerust’

videoOSS/TILBURG - Goed nieuws voor Kevin Chin uit Oss. Zaterdag werd zijn rolstoelbus gestolen door inbrekers die ook zijn huis bijna volledig leeggeroofd hadden, maar het busje is weer teruggevonden. “Ik vind het echt super fijn dat mijn bus is teruggevonden, maar eerlijk gezegd slaap ik nog steeds niet gerust.”

Kevin lag zaterdag gewoon in bed te slapen toen de inbrekers hun slag probeerden te slaan. Gelukkig had Kevin camera's hangen in en rondom zijn huis. Hoe de daders precies hun slag hebben kunnen slaan zonder opgemerkt te worden, is nog onduidelijk. Maar Chin vermoedt dat ze iets hebben gedaan met hem en zijn slapende vrouw, om hen in een diepe slaap te houden. ,,Ik ben er echt nog steeds van ontdaan dat ze in mijn slaapkamer en de slaapkamer van mijn dochter zijn geweest. De afgelopen nachten heb ik dan ook echt slecht geslapen.”

De inbrekers klimmen bij het huis naar binnen, openen de gordijnen en stelen alles van waarde: laptops, geld, en zelfs het aandrijfsysteem van zijn rolstoel. ,,Ze hebben ook alle afstandsbedieningen van de deuren meegenomen. Ik heb al een paar keer contact gehad met de gemeente Oss en met de leverancier, omdat alle sloten en afstandsbedieningen vervangen moeten worden. Dat mag wat mij betreft echt geen dag langer duren.”

Hoewel Kevin bang was dat hij hoogstwaarschijnlijk de hele zomer binnen opgesloten zou zitten, bood dagbesteding Ons Plekske in Vinkel op diverse manieren hulp. Zo wilde de dagbesteding een inzamelingsactie houden en verschillende spullen leveren om Chin uit de brand te helpen. ,,Ik vind dit echt super lief van de dagbesteding. We hebben afgesproken dat we vanavond even bellen over wat ze voor me kunnen doen. Ik krijg mijn bus namelijk voorlopig nog niet terug, maar ik ben allang blij dat m’n bus gevonden is. Omdat mijn rolstoel mee moet kan ik ook niet zomaar een andere auto meenemen of met vrienden mee.”

Sporenonderzoek

De politie heeft de bus in beslag genomen voor onderzoek. Zo wordt er getest op verschillende sporen en moeten verschillende mensen DNA afstaan. Hoe lang de politie het busje van Kevin in beslag houdt, is nog niet duidelijk.

De bus is dinsdag in Tilburg weggetakeld voor onderzoek. Hoewel de inbrekers goed te zien zijn op de bewakingsbeelden, zijn er nog geen verdachten aangehouden.