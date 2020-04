Gevaarlijke putdeksels in speeltuin Heesch aangepakt, nadat ouders hun zorgen uiten

Patrick Heijmans, die niet aan de Overakkerseloop woont waar het speeltuintje is, maar in de straat net erachter, begon net wanhopig te worden. ,,Ik had al een brief geschreven naar de gemeente, dat dit zo echt niet kon. Het is echt heel gevaarlijk met die randen. Kinderen kunnen erover struikelen, of ze kunnen er verschrikkelijk op vallen. Tot nu toe is het nooit mis gegaan, maar wat als. Dat ‘wat als-gevoel’ heeft ervoor gezorgd dat we actie hebben ondernomen.”