Geven en nemen op een steeds drukkere dijk

Tijn van den Broek (20) uit Dieden hoeft in het weekend 's ochtends eigenlijk niet naar buiten te kijken, om te weten of het mooi weer is. Tijn woont aan de Maasdijk in Dieden. Op een stralende dag komen al vroeg de eerste motoren langs. Veel geknetter betekent mooi weer. De dijk trekt. Ach, hij heeft er niet zoveel last van.Hij zou zelf ook wel zijn motorrijbewijs willen halen en dan zo over de dijken toeren. ,,Maar als ik dan later over dijken toer, dan hou ik wel rekening met de mensen die er wonen.” Want ja, waar hij wél een hekel aan heeft, dat zijn de motorrijders die zich van niets en niemand iets aantrekken. Die scheurend door de bocht komen, rakelings anderen passeren.