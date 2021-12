Gevonden vrouw (33) in Oss stierf per ongeluk door innemen van ‘fatale combinatie van stoffen’, verdachte man weer vrij

Nakaarten: juli Bart en Monique vrezen komst noordelij­ke randweg: ‘Dan is het weg water, weg groen, weg dierenle­ven’

OSS - Stop de plannen om de noordelijke randweg in Oss te realiseren. En blijf met je gemeentelijke tengels af van de ecologische zone Het Eiland, zo betoogden buurtbewoners op een zomerse avond. ‘Dit is een kunstwerk. Je snijdt toch ook niet in De Nachtwacht?’

