Gevreesde flitspaal doorgezaagd en omvergetrokken, deel Lith mist 'm toch

LITH - Doorgezaagd en daarna omvergetrokken. De gevreesde flitspaal aan de Meester van Coothstraat in Lith is door vandalen vakkundig om zeep geholpen. Dat gebeurde waarschijnlijk al ruim een maand geleden. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie geeft aan dat er een nieuwe flitspaal zal worden geplaatst, maar dat het nog wel even zal duren voor het zover is.

De paal in Lith is normaal gesproken één van de slechts drie werkende flitsers in de hele gemeente Oss. De overige twee staan gebroederlijk bij elkaar op de kruising van de Kromstraat en de Doctor Saal van Zwanenbergsingel in Oss. Gemiddeld genomen worden alleen al aan de Meester van Coothstraat jaarlijks ruim vijfduizend hardrijders beboet. Vorig jaar werden er precies 5051 mensen bekeurd in Lith, in 2018 5405. Ook vóór 2018 was er al sprake van een dalende tendens.

Menig inwoner van Lith en de andere Maasdorpen zal de flitspaal de afgelopen jaren dan ook hebben vervloekt. Maar nu het apparaat al ruim een maand weg is, zouden ze 'm bijna gaan missen. ,,Nu weggebruikers weten dat ze toch geen boete krijgen, wordt er meteen extra hard gereden", zegt Anke van Gaalen. Zij zit in de dorpsraad van Lith en woont vlakbij de flitser. ,,Om me heen hoor ik nu al dat veel mensen de paal het liefst zo snel mogelijk terug willen.”

De flitspaal in Lith was in het verleden vaker doelwit van vernieling. In 2001 werd de camerakast op de paal in brand gestoken. Een jaar later werd de kast opengebroken. De politie hield daarna drie verdachten aan.

Volledig scherm De flitspaal die tot voor kort aan de Meester van Coothstraat in Lith stond © Google Streetview