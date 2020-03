Gewapende overval op Aldi in Oss: daders vermoedelijk tussen 15 en 18 jaar oud

Muzelinck en Golfbad Oss sluiten per direct hun deuren: ‘We willen risico op besmettin­gen niet lopen’

16:41 OSS - Het Golfbad in Oss heeft besloten om per direct z'n deuren te sluiten voor publiek. Aanleiding is het verbod op bijeenkomsten met meer dan honderd personen dat donderdagmiddag landelijk werd ingesteld. ,,We willen het risico op besmettingen niet lopen”, aldus directeur Peter Jongsma.