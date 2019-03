Gewapende overval op zonnestudio Oss, twee daders op de vlucht

Huisarts Van den Burgt verdoofd van aandacht op afscheids­re­cep­tie

18:48 HEESCH - Peter van der Burgt heeft met een receptie afscheid genomen van zijn patiënten. De huisarts uit Heesch, die per 1 april met pensioen gaat, schudde vrijdagmiddag in cultureel centrum De Pas vele handen. “Om in dokterstermen te spreken: ik ben verdoofd van alle aandacht”, vertelt de 67-jarige Van der Burgt.