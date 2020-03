Gewapende woningoverval in Oss, daders vluchten met geldbedrag

Missen in Grote Kerk Oss gaan ondanks coronacri­sis door, ‘omdat we die eucharis­tie­vie­rin­gen nodig hebben’

13 maart OSS - De kerkdiensten in de Grote Kerk van Oss gaan dit weekend door, ondanks de coronacrisis, zowel op zaterdag als zondag. ,,We hebben eucharistievieringen hard nodig", vindt Pastoor Roland Kerssemakers . Zeker in tijden van crisis, zegt hij erbij. ,,Het geloof geeft ons kracht.”