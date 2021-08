Levende kip uit container voor overleden dieren gehaald in Rosmalen

18 augustus SCHAIJK - De dierenambulance van Den Bosch heeft dinsdag een levende kip gered uit een lading overleden dieren. Het beestje werd na de vondst ondergebracht bij Vooropvang De Maashorst in Schaijk. Eigenaresse Sharon van Offeren gruwelt van het feit dat het dier gedumpt is: ,,Als ik de mensen zie die dit gedaan hebben, zou ik ze het liefst zelf in een zak stoppen.”