Gewonde bij ongeval op A50 bij Herpen

Markante herberg Wilhelmina gekocht én aangepakt door Kemkens

4 januari OSS - Voor treinreizigers in Oss breken zonnige tijden aan. Beleggers Ton en Joep Kemkens zullen stadsherberg Wilhelmina tegenover het station overnemen. Zo hoeft Oss niet bang te zijn dat het pand tegen de vlakte gaat, zoals voormalig 'tegenoverbuurman’ hotel Luijk. En mensen die over het spoor reizen, kunnen een hapje of drankje doen én de vertrektijden van de trein in de gaten houden.