Gewonde door brand in vrachtwagen op parkeerplaats naast A50 bij Schaijk

In nadagen van winkelfor­mu­le heeft Ravenstein nieuwe Coop: als goudvissen van kom naar vijver

RAVENSTEIN - Coop verdwijnt. De winkelformule komt in het rijtje Edah, Super de Boer en Konmar. Toch is in Ravenstein nu nog een heel nieuwe winkel van Coop geopend. De verwachte verkleuring naar het groen van Plus gaat na interventie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet door.

29 december