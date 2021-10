Gewonde met spoed naar ziekenhuis na aanrijding in Oss

Margarine­fa­bri­kant Jurgens staat weer even centraal aan de Kruis­straat in Oss, net als andere indu­striëlen uit het verleden

18 oktober OSS - Margarinefabrikant Jurgens keert even terug naar zijn voormalige hoofdkantoor aan de Kruisstraat in Oss. Niet in persoon, maar als onderdeel van een thema-avond over de opkomst van de Osse industrie in de Groene Engel. De avond op 27 oktober wordt georganiseerd door het Stadsarchief Oss, de bibliotheek en historische kring De Werkende Mens.