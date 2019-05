Gezelligheid in het museumpark tijdens Come Out & Play

Droog, een waterig zonnetje en 22 graden op de teller, de idealen omstandigheden voor een festival. En dat lieten veel Ossenaren zich geen twee keer zeggen. Als het festival Come Out & Play rond 15.00 uur opengaat stromen de eerste bezoekers al het park in. Begroet met de catchy opzwepende muziek van de Osse gitaarpopband Paperday worden al snel de bierglazen tegen elkaar geklonken, de eerste dansjes gewaagd en gezellig bijgekletst. ,,Dit is de eerste keer dat ik op dit festival ben en ik moet zeggen, de sfeer zit er meteen goed in", vertelt Roxenne Stammeshaus (30). Samen met vriendin Francisca Heijmans-Hiwat heeft ze voor een plek gekozen bij de bekende grote boom in het park, waardoor ze perfect uitzicht heeft op het grote podium en 'Into the green’, een klein podium in een witte tent. ,,Leuk dat ze dit zo hebben opgesteld, zo krijg je toch van alles wat mee."

Ongedwongen

Terwijl Paperday hun set eindigt op het grote podium nemen Kitty Schuur (61) en Henny Wilting (63) plaats op de houten banken naast 'Into the green'. ,,We horen hier altijd zoveel goede verhalen over dat we dit jaar ook eens een kijkje wilden gaan nemen", vertelt Schuur. ,,En het bevalt goed, er hangt hier een ongedwongen sfeer en er is voor ieders wat wils." Het festivalterrein, aangekleed met vrolijke gekleurde vlaggen, ballenbak ballen in de fontein en verschillende foodtrucks blijkt niet alleen voor de volwassenen een leuke plek om de middag en avond door te brengen, ook de kinderen vermaken zich zichtbaar. Vooral de Silent Swing valt bij hen erg in de smaak, waar ze kunnen schommelen met een koptelefoon met muziek op. ,,Dat vonden ze heel erg leuk", vertelt Anika van Summeren (38) die samen met haar twee kinderen naar het festival is gekomen. Terwijl zij zich vermaken met de ballenbakballen kijkt zij toe in de zon. ,,Ik denk dat daar ook wel de kracht van dit festival in schuilt, de diversiteit. De kinderen hebben een leuke tijd en de ouders genieten ook."