Gezocht: de nieuwe spelmaker van FC Raadhuislaan uit Oss

De situatie aan de Raadhuislaan laat zich volgens burgemeester Wobine Buijs misschien nog wel het best vergelijken met die van een voetbalclub. Door fusies zijn er in de laatste decennia heel wat teams bijgekomen, maar nooit is er geïnvesteerd in het eerste elftal. Daardoor kapen bedrijven en andere gemeenten de goede kandidaten eenvoudig weg voor de neus van Oss en worden ook huidige medewerkers verleid tot een overstap. Gevolg: al jaren horen we dat het piept en kraakt in het ambtelijke apparaat.