Gezondheidscentrum Ceres viert officiële start met open dag

Een miniatuur kermister­rein met alles erop en eraan in Berghem: ‘Ik ken de sport al jaren en weet hoe het gaat’

12 september BERGHEM - In de gemeentebossen van Berghem en Schaijk werd afgelopen weekend een heus kermisterrein uit de grond gestampt. Een schiettent, suikerspinnenkraam, botsauto’s, vliegtuigjes en spookhuis. In miniatuur, dat wel. Het is het decor voor Mondioring, een internationale hondensportwedstrijd, waarbij bazen verdedigd en vluchtende verdachten flink hard in de billen gebeten worden.