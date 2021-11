GGD in Oss verbouwt en breidt uit, seksuele gezondheidszorg en reizigerszorg komen erbij

OSS - GGD Hart voor Brabant gaat de komende maanden flink aan de slag in het Anton Jurgenshuis in Oss. Deze vestiging wordt verbouwd en uitgebreid. De aanpassingen zijn nodig om de komst van de afdelingen Seksuele Gezondheidszorg en van Reizigerszorg mogelijk te maken. De verbouwing moet in het voorjaar van 2022 afgerond zijn.

De verbouwing en uitbreiding van de GGD locatie in het Anton Jurgenshuis aan de Osse Schadewijkstraat is het gevolg van de nieuwe visie die GGD Hart voor Brabant heeft omtrent de huisvesting. De organisatie kiest nu voor twee grote regionale vestigingen in Den Bosch en Tilburg en drie kleinere regionale vestigingen in Oss, Uden en Waalwijk. Naast de vijf regionale vestigingen heeft de GGD Hart voor Brabant zo’n zestig consultatiebureaus, verspreid over de gemeenten.

Spreekuren Reizigerszorg weer terug

Nu is alleen jeugdgezondheidszorg nog in het Anton Jurgenshuis gevestigd, waar twaalf mensen werkzaam zijn. Voorheen waren er ook spreekuren voor Reizigerszorg. Die spreekuren komen weer terug na de verbouwing. Daarnaast kunnen inwoners straks ook weer in Oss terecht voor Seksuele Gezondheidszorg.

De verbouwing van GGD Hart voor Brabant in het Osse Anton Jurgenshuis is de vierde in de rij. De eerste verbouwing in Den Bosch werd in december 2019 opgeleverd, daarna volgde Tilburg in november 2020 en Waalwijk in augustus 2021. De verbouwing in Oss moet komend voorjaar afgerond worden en daarna komt ook die in Uden aan de beurt.

Komst van gezondheidsplein

Alle GGD-locaties krijgen een ‘gezondheidsplein’ van waaruit de klant terecht kan bij de publieksdiensten. Ook krijgen ze een werkgebied en een Plaza & Creatie. Inwoners uit de regio kunnen straks in Oss terecht voor de publieksdiensten Reizigerszorg, Seksuele Gezondheid en Jeugdgezondheidszorg. Bij het nieuwe Plaza & Creatie kunnen GGD-medewerkers afspreken met samenwerkingspartners of onderling overleggen.

In het werkgebied komen werkplekken waar medewerkers van de GGD uit de gehele regio kunnen werken. Het werkgebied is ingericht volgens het werkconcept ‘activiteit gerelateerd werken’ wat ervoor zorgt dat medewerkers kunnen kiezen uit verschillende soorten werkplekken afhankelijk van de werkzaamheden die zij op dit moment moeten doen.

Inwoners moeten zich welkom voelen

Volgens een GGD-woordvoerder moet de nieuwe werkwijze leiden tot een verbetering van de dienstverlening: ,,In onze nieuwe huisvesting willen we dat inwoners van ons werkgebied zich welkom voelen en goed kunnen worden bediend. Ook vinden we het belangrijk om de samenwerking te bevorderen en verbinding te creëren tussen medewerkers onderling en met de gemeenten en (zorg)partners.”

In het verleden werkten GGD-medewerkers grotendeels in vaste teams op een vaste locatie. Nu werken ze verspreid over de vijf locaties, waartussen zij ook steeds wisselen. ,,We richten onze panden ook in als ontmoetings- en ontvangstplek voor onze partnerorganisaties in de publieke gezondheid", aldus de woordvoerder.