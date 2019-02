Gianni Tiebosch ziet droomtransfer naar TOP Oss afketsen: ‘Ik was er kapot van, maar de knop moet om’

,,Ik snap dat hij teleurgesteld is”, reageert Jacky Lambert namens de technische commissie van Hoek. ,,We willen in beginsel niemand tegenhouden. In het verleden hebben verschillende spelers van Hoek al de stap gezet, wij promoten dat juist. Maar dit was zó kort dag. Qua tijd was het al bijna onmogelijk om de transfer te regelen met de KNVB, maar daarnaast willen we de selectie niet uithollen. We staan gedeeld eerste in de tweede periode, we staan in de stand gedeeld derde, we willen meedoen om promotie, dus Gianni laten gaan zou een slecht signaal zijn: naar de club, de supporters en de toeschouwers.”



,,Bovendien is Gianni een heel belangrijke speler voor ons. Hij speelt op zes of als hangende linksbuiten en daar zijn onze opties heel dun. Als hij zou gaan, leverde dat direct een probleem op voor ons. Een waardige vervanger halen zou nooit meer lukken op de laatste dag”, vervolgt Lambert.



,,Ik snap het punt van Hoek ook wel, toch blijft het jammer”, aldus Tiebosch, die afgelopen zomer de stap van hoofdklasser Baronie maakte naar het Zeeuwse Hoek. ,,Maar ik heb de knop omgezet, we moeten door. Dit heeft zo moeten zijn, denk ik. Ik blijf gewoon mijn stinkende best doen voor Hoek en hoop dat de kans nog een keer komt.”