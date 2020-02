Gloednieuw dronepark Schaijk blijft ongebruikt: geen ontheffing om vlakbij Volkel te vliegen

,,Ik heb me wel verdiept in de aanvraag van een ontheffing. Maar in februari en maart hadden we onze handen vol aan de opening van het vakantiepark. Daar lag de prioriteit. We hebben het bewust een tijdje laten liggen”, verklaart Veerkamp.

,,Ondertussen zagen we dat kinderen het parcours gebruikten als een hindernisbaan. Dus het voorzag in een behoefte. We hebben besloten er een speeltuintje van te maken. Die hadden we nog niet. In het voorjaar bouwen we het parcours om met netten en klimtouwen”, zo legt de parkeigenaar uit.



Is dat niet jammer van zo'n eigentijdse attractie? ,,Er was wel veel animo voor. Maar ach, niet alle ideeën van een ondernemer slagen. Het heeft in elk geval voldoende publiciteit opgeleverd”, grijnst Veerkamp. ,,En die drones, dat waren de kosten niet.”