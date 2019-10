Gloednieuwe cocaïnewasserij aangetroffen in Heeswijk-Dinther

De wasserij is gevestigd in een oude varkensstal en werd per toeval ontdekt tijdens een reguliere controle door de milieudienst en de gemeente. Controleurs ontdekten dat iets niet in de haak was en sloegen alarm. Over wat niet in de haak bleek wilde de politie niets kwijt. De wasserij beslaat een oppervlak van is 25 bij 10 meter. De politie spreekt over een ‘hele grote’ wasserij. Aan het pand zijn camera’s en ventilatiesystemen bevestigd.