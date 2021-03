Goed uitzicht is belangrijk voor een terras, maar inkijk bij zwembad ging bij sommigen te ver

Stille GetuigenOSS - Op 2 maart gaan de terrassen weer open, luidde de aankondiging van de al maanden wanhopige horeca-ondernemers. Niet dat er bier of koffie verkocht wordt, want dat kan ze lelijk opbreken, maar bij wijze van protest zetten ze het terrasmeubilair weer even uit. Verder houdt iedereen zich aan de regels in het centrum behalve Thierry Baudet die zaterdag in Oss met zijn verkiezingskaravaantje de Coronaregels ongestraft aan zijn laars kwam lappen.

Voor het neerzetten van een gezellig terras ben je tegenwoordig niet klaar met een paar rotanstoeltjes voor de deur zoals dat vroeger volgens oude foto’s wel ging. Maar wat zijn dan eigenschappen van een goed terras? Uit de wind, in de zon of juist niet, muziek of serene rust, stipte bediening, mooi uitzicht? Alles is van belang al tellen tegenwoordig vooral ook aankleding en uitstraling. Een terras als verlengstuk van het café. Maar wat altijd heeft geteld, is een goed uitzicht en vooral een evenement voor de deur.

Uitzicht op treinen

De stationsrestauratie liet zich ooit voorstaan op het uitzicht op de treinen, Luijk daar schuin tegenover, onderscheidde zich in 1921 met een ‘zitje met rieten meubilering’, elektrisch licht en een ventilator. Van Alem kreeg na de verbouwing in juni 1927, een ‘terras-zitje’ met podium in de achtertuin. In dezelfde maand opende Mannaerts in de Kromstraat zijn theetuin met speeltoestellen voor kinderen. ‘Het Ford’, heette die uitspanning. Binnenkort gaat dat pand, niet karakteristiek genoeg zegt wethouder Van Orsouw, tegen de vlakte. De cafés op de Heuvel volstonden in de regel met het buitenzetten van inderdaad wat rotanstoeltjes en tafeltjes onder het zonnescherm. Simpel en toch een terras met uitzicht.

Volledig scherm Aankondiging van de Overasseltse Vliegweek in 1933. In Reek te bekijken vanaf het terras van café ’t Wachthuis © John van Zuijlen

Vliegshow voor de deur

Het mooiste evenement dat een café voor de deur kan hebben, is ongetwijfeld een vliegshow. Daarvan profiteerde in 1933 café ‘t Wachthuis in Reek. Vanaf het terras konden 400 cafébezoekers in juli een week lang genieten van de Vliegweek Overasselt, die zich afspeelde vanaf een vliegveld recht tegenover het café.

Niet-uitdagen zwemkostuum

Een permanent ‘goed uitzicht’ had het paviljoen van zwembad De Meer aan de Macharenseweg. In dat zwembad uit 1934 waar dames volgens het ‘reglement’ in niet-uitdagend zwemkostuum behoorden te verschijnen, zwommen vrouwen en mannen in gescheiden bassins. Maar vanaf het terras van het paviljoen, had ieder een prachtig uitzicht op beide baden. Veel dames voelden zich daardoor bekeken. Een aantal, verenigd in de sociale debatingclub SDOC voor jongeren, schreef in oktober 1934 een brief aan de gemeenteraad om die inkijk te beëindigen, bijvoorbeeld door ook op het terras een dames- en herenkant te scheppen. Dat verzoek viel bij de raad niet in goede aarde maar vooral omdat de briefschrijvers jongeren waren. Niet de juiste personen om te ageren, zei burgemeester Ploegmakers. Raadslid Hoeks (SDAP) had ‘deze agerende personen’ ook ‘niet hoog’ en vond dat ze beter uit het zwembad konden wegblijven. Inderdaad, zei Ploegmakers, laten we er maar geen woorden aan verspillen. Aldus besloot de raad. Het uitzicht bleef, al zouden wij de raad tegenwoordig om de argumentatie ook niet ‘hoog hebben’.